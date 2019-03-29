Учителя из Башкирии уволили после приставаний с объятиями к ученице

Прокуратура Кушнаренковского района Башкирии проверила видеозапись с камеру наблюдения из общеобразовательной школы № 1 села Кушнаренково, сообщает региональная прокуратура.

Камера запечатлела, как к школьнице пристает 60-летний учитель ОБЖ, истории и обществознания. Прокуратура установила, что педагог допускал аморальное поведение в отношении учениц 10-го класса. Ведомство внесло в адрес главы районной администрации представление, по результатам рассмотрения которого учитель был уволен по отрицательным мотивам.

"В ходе комплекса надзорных мероприятий прокуратура планирует оценить деятельность должностных лиц, ответственных за трудоустройство преподавателя, и органов системы профилактики", — говорится в сообщении прокуратуры.

Идет доследственная проверка. По ее результатам действиям педагога будет дана правовая оценка. Сам учитель обвинения в свой адрес отрицает.