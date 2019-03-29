Минобороны показало учения с оружием, которое вызывает галлюцинации

Минобороны опубликовало видео тренировки штурмового батальона инженерных войск, которая состоялась на полигоне Мулино под Нижним Новгородом, пишет "Российская газета".

В учении приняли участие более 500 саперов-штурмовиков из военных округов, воинских частей центрального подчинения, а также более 30 единиц спецтехники и боевых машин. Сценарий учений предполагал проход мотострелков и танкистов через укрепленный район, который удерживали условные формирования боевиков.

Сначала свою работу сделала установка разминирования УР-77, расчистив дорогу через мины. Устройство выпустило два взрывчатых шнура на реактивной тяге, которые упали на минное поле, взорвались и расчистили колею для танков.

Проход разровняли благодаря новой машине ИМР-3М на базе Т-90. По нему уже пустили БТР и броневик "Тайфун". Из верхнего люка последнего огневую поддержку и прикрытие осуществлял пулеметчик.

На следующем этапе учений штурмовые саперы захватили здание с боевиками. Тяжело экипированные бойцы инженерного спецназа закидали противника гранатами. Потом начался штурм.

Впереди всей группы шел боец, который прикрывал соратников бронещитом, оснащенным часто мигающими фонарями. По словам военных, промежутки между вспышками тщательно рассчитываются, из-за чего противник не только слепнет, но и может увидеть галлюцинации.