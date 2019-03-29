Австралиец по имени Джейсон опубликовал в своем Facebook фотографию выловленной головы огромной акулы, и теперь пользователи гадают, кто мог такое сделать, сообщает телеканал "360".

"Это все, что осталось от этой акулы-мако. К сожалению, мы не видели, кто отгрыз ей голову, но это кто-то невероятно огромный! Одна только голова весит около 100 килограммов", — написал Джейсон. По его словам, голова была найдена у берегов австралийского города Бермаги.

Теперь пользователи по всему миру гадают, кто мог съесть тело акулы. Среди вариантов огромная тигровая акула и косатка.

Акула-мако, чью фотографию разместил Джейсон, может достигать до 3,8 метра в длину. Она способная развивать скорость до 74 километров в час.