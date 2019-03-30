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Как не попасть на удочку мошенника: запомни, чего делать нельзя

, ИА "Амител"
Вопрос дистанционных мошенничеств беспокоит не только силовиков, но и жителей региона.
Фото: пресс-служба МВД/ В крае обсудили проблему дистанционных мошенничеств

Фото: пресс-служба МВД/ В крае обсудили проблему дистанционных мошенничеств

В минувшую пятницу в Главном управлении МВД по Алтайскому краю прошла пресс-конференция с участием начальник отдела по раскрытию резонансных преступлений   Евгения Прохорова, который озвучил статистику по так называемым дистанционным мошенничествам, которые совершаются с помощью мобильных телефонов и сети Интернет, а также рассказал о схемах обмана, жертвами которого становились жители края.

Среди этих схем была названа - рассылка в социальных сетях сообщений со страниц родственников и знакомых с просьбой одолжить денежные средства; телефонные звонки "Ваш родственник попал в беду"; выплата компенсаций за ранее приобретенные товары и услуги; сообщения о блокировке банковской карты; покупка/продажа товаров на различных сайтах объявлений, в социальных сетях; игра на торговых биржах. 

В 2019 году сотрудники Главного управления отмечают рост количества подобного рода дистанционных преступлений. По итогам двух месяцев значительно увеличилось количество обращений жителей края, которые, поверив незнакомым лицам, лишились денежных средств. Возбуждено 518 уголовных дел (в аналогичном периоде прошлого года — 299).  

С целью своевременного реагирования на складывающуюся оперативную обстановку в крае продолжает функционировать специализированное подразделение по раскрытию преступлений данной категории. Подразделения сформированы и действуют в  Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Более чем в 95% случаев лица, совершающие такие деяния, находятся за пределами Алтайского края, и для установления их данных и последующего задержания требуются выезды в служебные командировки. Полицейские регулярно проводят следственно-оперативные мероприятия в других регионах страны. В результате принимаемых мер более чем на треть увеличилось и количество раскрытых преступлений данной категории.

Сотрудники полиции обратились ко всем жителям Алтайского края с просьбой быть более бдительными. Тщательно проверять информацию при совершении каких-либо финансовых операций, не передавать конфиденциальные сведения (данные паспорта, банковских карт) незнакомым лицам, при совершении сделок купли-продажи выбирать проверенные ресурсы (желательно с оплатой после получения товаров и услуг), не переходить по сомнительным ссылкам в сети Интернет. 

Как советуют силовики: при поступлении подозрительных телефонных звонков прекратите разговор и сами перезвоните родственнику или в банк для уточнения интересующей информации. 

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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