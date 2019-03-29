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Дедушка в состоянии опьянения убил внука и похитил еще двоих

, ИА "Амител"
Мотивы, по которым мужчина убил ребенка и похитил еще двоих, пока не известны
Мужчине грозит вплоть до пожизненного заключения / Фото: belnaviny.by

Мужчине грозит вплоть до пожизненного заключения / Фото: belnaviny.by

В Свердловской области задержали 67-летнего мужчину, убившего одного своего внука и похитившего еще двоих, сообщает региональный СК.

Тело внука 2017 года рождения было обнаружено в пятницу, 29 марта, во дворе частного дома в деревне Гагарка. Тогда же стало понятно, что из дома исчез мужчина и два других его внука.

Мужчину остановили на подъезде к городу Кушва, когда тот пьяным управлял автомобилем. "За рулем своего автомобиля мужчина передвигался с признаками алкогольного опьянения. Дети пяти и семи лет, к счастью, живы и здоровы, они находились в салоне автомашины задержанного родственника", — сообщили в региональном МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве ребенка и похищении двух несовершеннолетних. В ближайшее время мужчине планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения. Мотивы, по которым мужчина убил ребенка и похитил еще двоих, пока не известны.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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