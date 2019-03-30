Дожди, мокрый нег и тепло до +15 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 30 марта.

"На большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +4…+9 градусов, в южных районах +15 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле прогнозируется небольшой дождь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет +7…+9 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.