Ученые нашли два вида "нано-жаб" со светящимся скелетом

Два чрезвычайно редких вида бразильских ядовитых жаб, живущих в высокогорных лесах, оказались обладателями крайне необычного украшения – их скелет очень ярко светится под действием ультрафиолетовых лучей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Scientific Reports.

"Эти узоры мы можем увидеть только в том случае, если подсветить их при помощи ультрафиолетовых ламп. В природе, их, возможно, видят другие животные. Жабы могут как привлекать особей другого пола, так и дополнительно предупреждать хищников о том, что их обладатель — крайне ядовитое существо", — рассказывает Сандра Гутте из университета Нью-Йорка (США).

Существует множество живых существ, которые светятся по ночам или при отсутствии света. К числу таких организмов относятся рыбы-удильщики, приманивающие жертв свечением "крючка" на своей "удочке", а также бактерии, грибы и различные виды светлячков, использующие биолюминесценцию или флуоресценцию для привлечения партнеров для спаривания.

Как правило, источником этого света обычно бывают белковые молекулы, способные или самостоятельно вырабатывать фотоны, извлекая энергию из химических реакций, или же умеющие поглощать лучи ультрафиолета или других видов излучения и преобразовать их в видимые формы света.

Гутте и ее коллеги случайно открыли еще одно живое существо, которое пользуется подобными "световыми сигналами" для общения с другими животными, наблюдая за брачными традициями двух видов редких жаб, Brachycephalus ephippium и Brachycephalus pitanga.

Представители этого рода живут в высокогорных влажных лесах Бразилии в крайне небольших и изолированных ареалах обитания. Все они обладают яркой и очень заметной окраской, которая предупреждает окружающих о том, что жабы вооружены крайне опасным ядом — тетрадоксином. Он блокирует работу натриевых "насосов" в нервных клетках и вызывает паралич и смерть.

Пытаясь понять, как самцы этих жаб привлекают внимание самок, ученые неожиданно для себя обнаружили, что они в принципе не способны слышать те звуки, которые они издают во время сезона размножения. Это заставило натуралистов приступить к поискам альтернативных брачных стратегий в их поведении.

Ответ они нашли внутри необычных костистых выростов, спрятанных под кожей этих жаб и отсутствовавших у других представителей рода Brachycephalus. Когда ученые принесли их в свою лабораторию и начали изучать их структуру, они обнаружили, что эти кости начинали очень ярко светиться, если поместить их под ультрафиолетовую лампу.

С одной стороны, в факте свечения ничего необычного не было — кости всех многоклеточных живых существ слабо флуоресцируют, поглощая ультрафиолет. С другой стороны яркость этого "потустороннего" света, отсутствие слуха и расположение костяных пластин заставили ученых детальнее изучить эту особенность бразильских жаб.

Отправившись в экспедицию в горы Бразилии, ученые поймали несколько жаб и подсветили их ультрафиолетовым фонариком. Оказалось, что многие кости этих земноводных находились достаточно близко к поверхности кожи для того, чтобы вырабатываемое ими свечение пробивалось наружу и "подсвечивало" все тело животного, покрывая его яркими синими пятнами.

Как предполагают ученые, эти узоры не только могут привлекать внимание самок или самцов, но и отпугивать птиц и других хищников, чьи глаза "настроены" на работу в том диапазоне электромагнитных волн, которые излучают кости Brachycephalus ephippium и Brachycephalus pitanga.