Идеальный способ похудения для диабетиков назвали ученые

Переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 килограмма лишнего веса по сравнению с обычной низкокалорийной диетой, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Diabetes Care.
"Мы показали, что, помимо диеты и физических нагрузок, диабетики могут избавляться от лишнего веса и другими путями. Конечно, не надо думать, что это самая идеальная диета — ее, конечно же, не существует. Важен не тип диеты, а то, сможете ли вы ее постоянно соблюдать", — рассказывает Джон Сивенпайпер из университета Торонто (Канада).
По статистике ВОЗ, в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 диабетиков страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.
Рост смертности и многие проблемы со здоровьем, характерные для диабетиков, во многом связаны с ожирением. Лишний вес, с одной стороны, приводит к развитию диабета второго типа, а приобретение самой болезни, а также лекарства, снижающие уровень глюкозы в крови, способствуют его поддержанию и ускоряют набор лишних килограммов.
По этой причине, как рассказывает Сивенпайпер, терапевты и диетологи уже долгое время пытаются создать диеты, которые бы помогали диабетикам избавиться от лишнего веса и заметно улучшить свое здоровье. Более того, существуют намеки и на то, что длительные голодовки и резкое избавление от ожирения могут ликвидировать инсулиновую невосприимчивость.
Канадские исследователи и их коллеги из стран Европы сравнили эффективность этих диет, проанализировав и сопоставив результаты девяти разных экспериментов по проверке эффективности различных режимов питания для диабетиков, в которых участвовало примерно тысяча больных.
В их число вошли относительно новые диеты, набирающие сегодня популярность в многих странах западного мира. Их авторы советуют употреблять в пищу не твердые продукты, а особые растворимые смеси, содержащие аналогичное число белков, жиров, углеводов и прочих нутриентов.
Подобная "жидкая" пища, как считают ее сторонники, позволяет заметно снизить число калорий в ежедневном рационе и при этом не испытывать голод. Это, как считают некоторые медики, должно особенно сильно помогать диабетикам. Сивенпайпер и его коллеги проверили, действительно ли это так.
Для этого они проанализировали свыше двух тысяч научных работ, посвященных диабету и рациону питания, и отобрали из них те, чьи авторы сравнивали эффективность обычной и "жидкой" диеты и вели наблюдения достаточно долго. Их число оказалось достаточно скромным, но его хватило для получения достаточно однозначных выводов.
Как оказалось, изобретатели этих диет в этот раз не ошибались — они действительно лучше сказывались на здоровье диабетиков, несмотря на равное количество калорий в диетах и того, и другого типа.
Переход на жидкую пищу, по словам медиков, не только помог диабетикам сбросить чуть больше веса, но и улучшить другие жизненные показатели. К примеру, у них был заметно ниже уровень глюкозы и инсулина в крови, чем у потребителей традиционных диет, а давление в их сосудах снизилось примерно на пять миллиметров ртутного столба.
Все это, как считают ученые, говорит о том, что подобные виды пищи действительно помогают диабетикам быстрее похудеть. С другой стороны, они подчеркивают, что переход на любые типы низкокалорийной пищи будет почти бесполезным для них, если больные не будут дополнительно поддерживать высокий уровень физической активности, мешающей организму "экономить" энергию.
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