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Идеальный способ похудения для диабетиков назвали ученые

, ИА "Амител"
Канадские исследователи и их коллеги из стран Европы сравнили эффективность диет
Переход на жидкую пищу, по словам медиков, помог диабетикам / Фото: pesiq.ru

Переход на жидкую пищу, по словам медиков, помог диабетикам / Фото: pesiq.ru

Переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 килограмма лишнего веса по сравнению с обычной низкокалорийной диетой, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Diabetes Care.

"Мы показали, что, помимо диеты и физических нагрузок, диабетики могут избавляться от лишнего веса и другими путями. Конечно, не надо думать, что это самая идеальная диета — ее, конечно же, не существует. Важен не тип диеты, а то, сможете ли вы ее постоянно соблюдать", — рассказывает Джон Сивенпайпер из университета Торонто (Канада).

По статистике ВОЗ, в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 диабетиков страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.

Рост смертности и многие проблемы со здоровьем, характерные для диабетиков, во многом связаны с ожирением. Лишний вес, с одной стороны, приводит к развитию диабета второго типа, а приобретение самой болезни, а также лекарства, снижающие уровень глюкозы в крови, способствуют его поддержанию и ускоряют набор лишних килограммов.

По этой причине, как рассказывает Сивенпайпер, терапевты и диетологи уже долгое время пытаются создать диеты, которые бы помогали диабетикам избавиться от лишнего веса и заметно улучшить свое здоровье. Более того, существуют намеки и на то, что длительные голодовки и резкое избавление от ожирения могут ликвидировать инсулиновую невосприимчивость.

Канадские исследователи и их коллеги из стран Европы сравнили эффективность этих диет, проанализировав и сопоставив результаты девяти разных экспериментов по проверке эффективности различных режимов питания для диабетиков, в которых участвовало примерно тысяча больных.

В их число вошли относительно новые диеты, набирающие сегодня популярность в многих странах западного мира. Их авторы советуют употреблять в пищу не твердые продукты, а особые растворимые смеси, содержащие аналогичное число белков, жиров, углеводов и прочих нутриентов.

Подобная "жидкая" пища, как считают ее сторонники, позволяет заметно снизить число калорий в ежедневном рационе и при этом не испытывать голод. Это, как считают некоторые медики, должно особенно сильно помогать диабетикам. Сивенпайпер и его коллеги проверили, действительно ли это так.

Для этого они проанализировали свыше двух тысяч научных работ, посвященных диабету и рациону питания, и отобрали из них те, чьи авторы сравнивали эффективность обычной и "жидкой" диеты и вели наблюдения достаточно долго. Их число оказалось достаточно скромным, но его хватило для получения достаточно однозначных выводов.

Как оказалось, изобретатели этих диет в этот раз не ошибались — они действительно лучше сказывались на здоровье диабетиков, несмотря на равное количество калорий в диетах и того, и другого типа.

Переход на жидкую пищу, по словам медиков, не только помог диабетикам сбросить чуть больше веса, но и улучшить другие жизненные показатели. К примеру, у них был заметно ниже уровень глюкозы и инсулина в крови, чем у потребителей традиционных диет, а давление в их сосудах снизилось примерно на пять миллиметров ртутного столба.

Все это, как считают ученые, говорит о том, что подобные виды пищи действительно помогают диабетикам быстрее похудеть. С другой стороны, они подчеркивают, что переход на любые типы низкокалорийной пищи будет почти бесполезным для них, если больные не будут дополнительно поддерживать высокий уровень физической активности, мешающей организму "экономить" энергию.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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