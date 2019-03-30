Российский военный самолет пролетел над американскими базами

Самолет ВКС Ту-154М ЛК-1 пролетел над территорией США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

Как сообщает портал The Drive, борт с оборудованием для фотосъемки и радиолокационного мониторинга совершил наблюдательный полет в рамках Договора по открытому небу.

Ту-154М взлетел с авиабазы Грейт-Фолс в штате Монтана и в течение нескольких часов курсировал на западе страны — в Неваде и Калифорнии. В частности, он проследовал около авиабаз Lemoore, China Lake и полигона Fort Irwin, а также пролетел над территорией баз Эдвардс, Крич и Неллис.

Далее экипаж самолета провел наблюдение над полигоном NTTR, а затем — над заводом по производству ядерного оружия в Юкка-Флэт. Кроме того, по данным СМИ, лайнер пролетел неподалеку от Зоны 51 — удаленного подразделения военно-воздушной базы Эдвардс.

Большую часть полета судно курсировало на высоте чуть более четырех километров над землей. В районе NTTR самолет поднялся почти на девять километров.

Члены ОБСЕ подписали Договор по открытому небу в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Согласно документу, государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках. Договор действует с 2002 года, в него входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.