Руководство Mail.Ru Group в пятницу, 29 марта, показало премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву своего умного голосового помощника "Марусю", с которой тот немного пообщался, сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".

Медведев в Mail Group пообщался с голосовым помощником "Марусей", которая смело пошутила. "Не относится к присутствующим", — сказал ей премьер. pic.twitter.com/jpKlGIIvbE — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 марта 2019 г.

"Маруся" рассказала главе правительства шутку: "Подвел итоги года, себя и коллектив".

"Ну... юмор специфический... не относится к присутствующим", — отреагировал Медведев.

Разработчики тут же заявили, что "Маруся" случайно выбирает шутку. Медведев не согласился: "Ну... может быть это не случайно". "Случайно", — вновь заверили его.