Уровень цифровой грамотности вырос у россиян

Несмотря на внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей, четверть россиян все еще плохо владеет даже базовыми навыками цифровой среды, но их количество уменьшается, сообщает RT со ссылкой на аналитический центр НАФИ.

Уровень цифровой грамотности россиян за прошлый год вырос на 8%. "Россияне стали лучше справляться с поиском информации, грамотнее подходить к ее анализу, увереннее работать на цифровых устройствах. Больше россиян стало пользоваться современными средствами коммуникации, такими как мессенджеры и социальные сети", — говорится в исследовании.

В 2018 году уровень цифровой грамотности составил 60 баллов из 100. Высокий уровень навыков был зафиксирован у 45% жителей России, а четверть населения все еще мало владеет цифровой грамотностью.

Согласно исследованию, самые высокие показатели у молодых людей в возрасте 18-24 лет, жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также россиян, имеющих постоянную работу. Также отмечено, что мужчины лучше владеют этими навыками, чем женщины.

Аналитики в ходе исследования оценивали базовый набор знаний, который позволяет человеку решать повседневные задачи в цифровой среде.