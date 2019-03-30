Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Все сдали. [Декларации] будут опубликованы в сроки, установленные законом", — ответил Песков на вопрос, подали ли уже президент и чиновники Кремля, на которых распространяется соответствующее требование, свои декларации о доходах за минувший год.

Согласно закону, высокопоставленные госслужащие должны представлять декларации о своих доходах, а также о доходах жен/мужей и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

Год назад Путин задекларировал доход за 2017 год в размере 18 млн 728 тыс. 268 рублей.

Ранее декларации о доходах подали все члены правительства РФ и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также члены Совета Федерации. Напомним, Медведев в 2017 году заработал 8 млн 565 тыс. 296 рублей 33 копейки, что на 21 тыс. рублей меньше, чем его доход за 2016 год.