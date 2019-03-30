Рубль упал на фоне риска новых санкций

Российский рубль вечером 29 марта серьезно снизился против доллара США и евро, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные биржевых торгов

По мнению экспертов, существенной поддержки рублю не оказал даже рост цен на нефть в направлении 68 долларов за баррель сорта Brent.

По данным на 23:00 по московскому времени, курс доллара расчетами "завтра" повышался на 68 копеек, до 65,62 рубля. Курс евро — на 78 копеек, до 73,63 рубля.

Данные движения рубля эксперты связывают с реакцией рынка на новые санкции США против России, которые повышают риски, связанные с российской валютой.