В Алтайском крае мошенники похитили с банковской карты пенсионерки 70 000 рублей, предложив перевести ей задаток за покупку дома, сообщает региональное МВД.

"Жительница Красногорского района 1947 года рождения разместила на одном из известных сайтов в сети Интернет объявление о продаже дома, расположенного в селе Ая. Вскоре ей на телефон позвонила неизвестная женщина и предложила перевести задаток", – говорится в сообщении ведомства.

Для получения денег пенсионерку попросили пройти к ближайшему банкомату и выполнить под ее диктовку ряд операций. После этого с банковской карты женщины произошло списание 70 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.