Украина усилила погранконтроль на границе с Крымом из-за выборов

Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на границе с Крымом в связи с президентскими выборами в стране, сообщает RT со ссылкой на УНН.

"На период проведения выборов и непосредственно в день выборов в контрольных пунктах въезда-выезда... будет увеличено количество пограничных нарядов по проверке паспортных документов и транспортных средств, для того чтобы ускорить пропускные операции", – сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда.

По его словам, также на период выборов увеличат количество пограничных нарядов.

На Украине в субботу, 30 марта, накануне дня голосования на выборах президента наступает "День тишины", когда запрещаются любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов кандидатов, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.