Кадыров пообещал новую "Ниву" мужчине, потерявшему жену и дочь в ДТП

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что фонд имени Ахмата Кадырова купит новую "Ниву" Роману Роменкову, который потерял супругу и дочь в ДТП на Можайском шоссе в Москве.

"Фондом принято решение приобрести для Романа Роменкова автомашину "Нива" и оказать иную помощь", — написал Кадыров.

"Я еще раз от имени всего чеченского народа выражаю искренние соболезнования Роману Роменкову и всем родным и близким погибших. Конечно, ничем нельзя утешить горе человека, лишившегося в мирное время самых близких и родных людей. Пусть Всевышний даст ему силы пережить горечь тяжелой утраты", — добавил глава Чечни.

25 марта на Можайском шоссе автомобиль "Мерседес Гелендваген", за рулем которого был уроженец Чечни Муслим Джамбеков, на скорости влетел в автомобиль "Нива", в котором находилась семья Роменковых. Пассажиры "Нивы" — мать и дочь — погибли, а находившегося за рулем мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Виновник аварии скрылся с места происшествия. Несколько дней его разыскивали правоохранительные органы. 28 марта Рамзан Кадыров потребовал от мужчины явиться в полицию и ответить за содеянное, пригрозив, что иначе его поисками займутся не сотрудники полиции. На следующее утро Джамбеков явился с повинной в отдел полиции в Грозном.