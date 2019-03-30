Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону в ироничной форме рассказал о своей новой "диете", сообщает RT.

"Я на диете сейчас: хочу похудеть. Вы думаете, чего я такой худой стал? Потому что от галстуков отказался", – пошутил Саакашвили.

Также он пояснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук: "Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать".

Саакашвили отметил, что эта привычка выработалась у него еще в детстве: "Эта привычка у меня еще с "Артека": уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите, – особенно их и не ношу".