В Алтайском крае житель Солтонского района подозревается в незаконном обороте наркотических средств, сообщает региональное МВД.

"Сотрудники уголовного розыска в ходе осмотра дома местного жителя обнаружили вещество растительного происхождения. Изъятые наркотические средства были направлены на исследование. Согласно заключению экспертов в пакете находилась марихуана. Общий вес составил 130 граммов", — говорится в сообщении ведомства.

Как пояснил подозреваемый, он собрал коноплю осенью неподалеку от дома.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, — незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.