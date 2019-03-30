Новый способ защиты от комаров нашли ученые

Ученые из Университета Флориды узнали, как комарам удается распознавать жертву, что открывает путь к созданию новых репеллентов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Current Biology.

Исследователи отмечают, что они нашли чувствительный белок, позволяющий комарам распознавать молочную кислоту в поте человека. Это — своеобразный маркер, образующийся в нашем организме при утилизации глюкозы и выработке энергии. Его выводят потовые железы.

Долгое время ученые не могли обнаружить рецептор, благодаря которому комары определяют молочную кислоту. Насекомые используют для этого три семейства чувствительных белков, связывающих определенные группы летучих молекул. В одном из них и был найден нужный белок IR8a.

Комары, у которых удалось избирательно отключить ген, отвечающий за синтез IR8a, реже реагировали на присутствие человека или вещей, пропахших человеческим потом.

По мнению биологов, это исследование открывает путь к созданию новых высокоэффективных репеллентов, способных надежно защитить людей от укусов.