Суббота, 30 Март, 12:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,73
€ 72,72
Обь
26см +13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Новый способ защиты от комаров нашли ученые

, ИА "Амител"
Комары, у которых удалось избирательно отключить ген, отвечающий за синтез IR8a, реже реагировали на присутствие человека
Эти кровопийцы могут употреблять в пищу кровь животных, но предпочитают человеческую / Фото: celulitispedia.com

Эти кровопийцы могут употреблять в пищу кровь животных, но предпочитают человеческую / Фото: celulitispedia.com

Ученые из Университета Флориды узнали, как комарам удается распознавать жертву, что открывает путь к созданию новых репеллентов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Current Biology.

Исследователи отмечают, что они нашли чувствительный белок, позволяющий комарам распознавать молочную кислоту в поте человека. Это — своеобразный маркер, образующийся в нашем организме при утилизации глюкозы и выработке энергии. Его выводят потовые железы.

Долгое время ученые не могли обнаружить рецептор, благодаря которому комары определяют молочную кислоту. Насекомые используют для этого три семейства чувствительных белков, связывающих определенные группы летучих молекул. В одном из них и был найден нужный белок IR8a.

Комары, у которых удалось избирательно отключить ген, отвечающий за синтез IR8a, реже реагировали на присутствие человека или вещей, пропахших человеческим потом.

По мнению биологов, это исследование открывает путь к созданию новых высокоэффективных репеллентов, способных надежно защитить людей от укусов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
11:37
Новый способ защиты от комаров нашли ученые 0
11:07
Жителю Алтая грозит до 10 лет за хранение 130 граммов собранной у дома конопли 0
10:48
Саакашвили в шутливой форме рассказал, что перестал жевать галстуки и похудел 0
10:43
Последняя роль Валерия Золотухина в Молодежном театре Алтая: архивные снимки 0
10:31
Поговорим о прекрасном: в Барнауле состоялась первая цветочная конференция 0
10:17
Кадыров пообещал новую "Ниву" мужчине, потерявшему жену и дочь в ДТП 0
09:58
Украина усилила погранконтроль на границе с Крымом из-за выборов 0
09:34
Алтайская пенсионерка лишилась денег, продавая мошеннице дом возле озера Ая 0
09:02
Легендарная Людмила Гурченко: фото прекрасной советской актрисы 0
08:51
Рубль упал на фоне риска новых санкций 0
08:38
Уровень цифровой грамотности вырос у россиян 0
08:06
"Таможня дает добро": вспоминаем лучшие сцены из "Белого солнца пустыни" 4
07:50
Как не попасть на удочку мошенника: запомни, чего делать нельзя 1
07:34
Почему в доме высокий ОДН и куда уходят деньги за эту услугу 0
07:19
Русская Америка: малоизвестные факты о продаже Аляски США 6
07:03
Квартиру с хамамом и балконом 50 квадратов продают в Барнауле за 10,5 млн 3
06:48
Дачная конституция: как жить садоводам после принятия нового закона 0
06:32
Фотографии автомобилей, водители которых поставили их "не туда" 0
06:17
Мокрый снег и тепло до +15 градусов обещают в Алтайском крае 30 марта 0
06:01
Несколько отелей мировых брендов планируют открыть на Алтае 2
05:52
Путин и руководство его администрации подали декларации о доходах за 2018 год 1
03:35
Российский военный самолет пролетел над американскими базами 0
02:25
Идеальный способ похудения для диабетиков назвали ученые 0
01:01
Медведеву рассказала шутку "Маруся": "Подвел итоги года, себя и коллектив" 0
00:14
Ученые нашли два вида "нано-жаб" со светящимся скелетом 0
23:44
Пользователи Сети гадают, кто мог откусить 100-килограммовую голову акулы 1
23:31
Минобороны показало учения с оружием, которое вызывает галлюцинации 1
23:18
Дедушка в состоянии опьянения убил внука и похитил еще двоих 1
22:59
Медведев рассказал, чего еще ему не хватает в жизни 3
22:48
Учителя из Башкирии уволили после приставаний с объятиями к ученице 0
22:14
Экономия на еде и лекарствах стала нормой для россиян 1
21:53
Медведев признал гендерную дискриминацию в России 1
21:46
Кубанские подростки справили нужду на Вечный огонь 1
21:04
Медведев об интернете: "У нас не будет такого регулирования как в Китае" 0
20:54
Путин признал героем подростка, ценой жизни защитившего мать от собутыльника 0
20:24
Средняя стоимость жилья в "Москве-Сити" составляет 50-60 млн рублей 1
20:01
Московские депутаты повторили танец из клипа Skibidi 0
19:51
Козак назвал дату начала конкурса по нацпроекту на 700 млрд рублей 0
19:38
Виктор Томенко обсудит с алтайским бизнесом реформу долевого строительства 0
19:08
Коротко о главном: страсти по перевозкам, ледоход и дорогая инфляция
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 марта
18:51
Губернаторы Алтайского и Красноярского краев подписали документ о сотрудничестве 2
18:38
Средний размер социальной пенсии после индексации составит 9 266 рублей 0
17:48
Удивительная архитектура и шикарный дизайн: тест-драйв Audi Q8 1
17:31
Сына главы Назрани ранили при нападении на мэрию 6
17:24
Модель из России попала в Китае в реанимацию с менингитом 10
17:18
Жителя Алтайского края обвиняют в смертельном избиении жены вафельницей 0
17:02
Автобус с пассажирами загорелся в Самаре во время движения 0
16:45
Альфа-Банк признан лучшим по внедрениям в сфере информационной безопасности 0
16:31
Виновник смертельного ДТП услышал Кадырова и пришел сдаваться в полицию 0
16:23
Главный федеральный инспектор вмешается в конфликт барнаульских перевозчиков 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.