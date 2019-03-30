Медведев призвал различать критику и оскорбление власти

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщает "Интерфакс".

"Конечно, очень многое будет зависеть от той судебной практики, которая складывается. Я проиллюстрирую это на простом примере. Очевидно, что, если это просто критика власти, никакой ответственности, даже если это жесткая критика с использованием разных слов, наступать не должно. Но если целью конкретного обращения, поста, еще чего-то является лишь прямое оскорбление того или иного лица, или того или иного государственного символа, а это должна доказать экспертиза в конечном счете, если дело дойдет до каких-то судебных разборок, тогда это основание для применения этого закона", – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что "власть должна быть терпима к критике, никаких сомнений нет, и каждый человек имеет право выражать свою позицию": "Но это не значит, что на пространстве интернета или соцсетей должен быть абсолютный беспредел, то есть возможность каким угодно образом оскорблять другого человека. Это может быть и обычный человек, это может быть представитель, это может быть кто угодно".

"В принципе, определенные правила, где-то правила моральные, которых люди должны придерживаться, а где-то правила юридические в этой среде должны действовать. И наши коллеги-законодатели посчитали, что в данном случае эти правила о недопустимости прямых оскорблений должны распространяться на государственные символы и органы государственной власти. Это позиция, которая была поддержана", – подчеркнул премьер.

Он уточнил, что в некоторых случаях закон об оскорблении госсимволов и органов власти может применяться без судебных решений путем блокировки того или иного ресурса: "Но, кстати, это опять же не устраняет возможности для такого лица это потом обжаловать".

По его словам, "нужно просто быть воспитанным человеком, где бы ты ни находился: в онлайне или оффлайне".

"Еще раз подчеркиваю: иногда хочется сказать что-то жесткое, ничего в этом особенного нет, у любого человека такие минуты бывают, у меня, естественно, тоже. Я стараюсь в эти минуты ничего не говорить. Но когда целью является просто оскорбление как таковое, с этим мириться нельзя. И в этом значении смысл закона должен быть нам всем понятен", – заключил Медведев.