Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина" заявил, что мир в Донбассе наступит после освобождения "последнего клочка украинской земли и последнего военнопленного", сообщает "Интерфакс".

"Запишите и запомните – война будет закончена в тот же день, когда будет освобожден последний клочок украинской земли, в тот самый день, когда будет освобожден последний военнопленный", – сказал Порошенко.

При этом Порошенко отметил, что Украина "не намерена отказываться от продолжения борьбы".

"Мы будем бороться за освобождение украинской земли, будем бороться за освобождение украинских пленных и будем делать все, что от нас зависит, чтобы как можно быстрее пришел мир. Но мир, а не капитуляция", – сказал президент Украины.