Мария Бутина после суда в США хочет вернуться в Барнаул

Арестованная в США уроженка Барнаула Мария Бутина при благоприятном решении суда по ее делу хотела бы вернуться в родной город, передает ТАСС со ссылкой на ее отца Валерия Бутина.

Мария Бутина, уехавшая в США учиться, была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства и нарушении законодательства об иностранных агентах в США.

Ранее сообщалось, что Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной по одному из пунктов обвинения. В противном случае ей грозил многолетний срок.

Вынесение приговора назначено на 26 апреля. Защита намерена настаивать на сроке заключения, равном уже отбытому под стражей.

Адвокат Бутиной также заявил, что его подзащитная выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США. Он подтвердил, что защита будет настаивать на вынесении ей приговора, равного уже отбытому под стражей в США сроку: "Это то, чего мы будем добиваться, однако это, разумеется, находится в руках суда. Тем не менее, как мы считаем, она сделала все, что от нее требовалось по сделке со следствием".