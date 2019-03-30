Российские педагоги запустили в соцсетях флешмоб в поддержку уволенной из-за нескольких фотографий в соцсети учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, пишет паблик "Инцидент Барнаул".

Учителя размещают свои фотографии, сделанные в нерабочее время, с хештегом #учителятожелюди. К флешмобу присоединились и россияне других профессий, от которых традиционно ожидают "непогрешимости" — например, врачи.

Ранее в Минобрнауки Алтайского края рассказали, что 38-летняя учительница русского языка и литературы Кувшинникова ушла из школы, но продолжит преподавать. По словам главы ведомства Максима Костенко, женщина согласилась разработать модуль "Безопасное ведение соцсетей для учителей" для местного института повышения квалификации педагогов. Также Кувшинникова, вероятно, будет учить детей рисованию — это ее вторая специальность.

Ранее Костенко приглашал на прием учительницу, чтобы помочь ей с поиском достойной работы, где ее не станут осуждать за увлечение спортом и здоровый образ жизни.

В феврале 2019 года директор школы № 13 Людмила Кузнецова уволила Кувшинникову после того, как кто-то из родителей прислал ее фотографии в купальнике и коротком платье. Кузнецова заявила, что такие снимки являются "пятном на репутации школы" и в таком виде фотографируются "только проститутки". Однако после общественного резонанса и требования других родителей вернуть учительницу на работу, педагога восстановили в должности.

Однако после Кувшинникова была вынуждена уйти из школы сама. Она рассказала о травле со стороны администрации школы.

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что необходимо уважать право учителей на личную жизнь и не навешивать им ярлыки.