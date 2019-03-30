Китай совершил провокацию возле спорных островов Сенкаку, когда четыре корабля вошли в прибрежную зону островов и теперь за ними начала гоняться японская береговая охрана, требуя покинуть территориальные воды, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел возле необитаемых островов Сенкаку. К четырем патрульным кораблям КНР, которые вошли в зону в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своей, направилась береговая охрана. От китайских кораблей требуют по громкоговорителям покинуть "японские территориальные воды".

Острава Сенкаку фактически находятся под контролем Японии, однако Китай считает острова своими незаконно оккупированными территориями. Сторожевые корабли КНР постоянно курсируют возле этих территорий и иногда совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.

В своем многолетнем споре стороны ссылаются на карты мира разных времен. Япония утверждает, что владеет Сенкаку с 1895 года, а Пекин указывает, что на японских картах XVIII века острова причислены к Китаю.