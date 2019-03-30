Алтайская семья из села на неделю поменяется домом с жителями Рублевки

Семья из алтайского села Сибирячиха Солонешенского района на неделю поменяется домами с московскими богачами и переедет на Рублевку, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на телеканал "Ю".

Оксана и Петр с двумя сыновьями станут участниками реалити-шоу "Обмен домами". Никто из них никогда не выезжал за пределы родной деревни.

Как отмечает пресс-служба телеканала, жители этой местности "живут по старым обычаям и стараются оградить себя от благ цивилизации".

Семья отправится на Рублевку — один из самых престижных и дорогих районов Подмосковья. Они будут жить в 11-комнатном особняке стоимостью 11 млн евро с прислугой и соседями-олигархами.

Ранее известная семья кузнецов из Белокурихи приняла участие в реалити-шоу "Обмен домами". Супруги Анна и Евгений Билецкие вместе с дочерью Людмилой отправились в отпуск по обмену домами в Испанию, где жили на яхте. Тем временем другая семья на время обменяла свое "плавучее жилище" на особняк в Алтайском крае.