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Взорвавшийся дом в Магнитогорске признали жилым

, ИА "Амител"
С 1 апреля жители могут вернуться в свои безопасные квартиры
Дом признан безопасным для проживания / Фото: 360tv.ru

Дом признан безопасным для проживания / Фото: 360tv.ru

Экспертиза признала жилым 10-этажный жилой дом в Магнитогорске по проспекту Карла Маркса, 164, в котором 31 декабря 2018 года погибли 39 человек после взрыва, снесшим один из подъездов, сообщает телеканал "360".

Дом признан безопасным для проживания, и с 1 апреля жители могут вернуться в свои квартиры. Экспертизу провели сотрудники АО "Магнитогорский ГИПРОМЕЗ". Специалисты пришли к выводу, что конструкции дома цела, а само здание пригодно для дальнейшего проживания. Документы были отправлены на госэкспертизу, которая подтвердила заключение магнитогорских специалистов.

"В ближайшие месяцы двор кардинально изменится. Здесь высадят несколько десятков деревьев, установят лавочки, организуют спортивную зону и отремонтируют здание детского клуба "Рубеж", в котором располагался оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. Возле дома появятся две современные детские площадки", - сообщили в администрации Магнитогорска.

По результатам встречи временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера с жителями дома было принято решение помочь пострадавшим с медицинским обслуживанием. С 27 марта в доме проводят поквартирный обход, жильцов приглашают пройти углубленную диспансеризацию.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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