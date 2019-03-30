Госавтоинспекция Алтайского края просит участников дорожного движения обратить внимание на неблагоприятные погодные условия, сообщает региональное МВД.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями с 30 по 31 марта (мокрый снег, дождь, усиление ветра до 18 м/с, на дорогах сильная гололедица) Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.
Пешеходам:
- Быть максимально бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;
- При отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;
- Отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами;
- Помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда значительно увеличивается.
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