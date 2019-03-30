Госавтоинспекция Алтайского края просит участников дорожного движения обратить внимание на неблагоприятные погодные условия, сообщает региональное МВД.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями с 30 по 31 марта (мокрый снег, дождь, усиление ветра до 18 м/с, на дорогах сильная гололедица) Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

Пешеходам: