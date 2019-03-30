Житель США получил 20 лет тюрьмы за неудачный пранк с полицией

Американский суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за пранки с ложными звонками в полицию, один из которых привел к смерти человека, сообщает RT со ссылкой на New York Daily News.

Отмечается, что Баррис признал свою вину по 51 обвинению. По данным издания, в 2017 году молодой человек позвонил в полицию с ложным заявлением об убийстве и захвате заложников. Он назвал адрес якобы места преступления, который, как он думал, принадлежал его оппоненту по онлайн-игре.

В итоге оказалось, что дом принадлежал другим людям. Приехавший на место спецназ застрелил проживавшего там мужчину, так как бойцам спецподразделения показалось, что он потянулся за оружием.