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От -7 до +15: погода в Алтайском крае на 31 марта

, ИА "Амител"
В Барнауле ночью небольшой дождь, днем – без осадков
В Барнауле ночью ожидается -0...-2, днем +7...+9 / Фото: a-beskotti.livejournal.com

В Барнауле ночью ожидается -0...-2, днем +7...+9 / Фото: a-beskotti.livejournal.com

Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в восточных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура ночью -2...+3, местами в западных районах до -7. Днем +5...+10, в предгорных районах до +15, без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -0...-2, днем +7...+9. Ночью небольшой дождь, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 2-7 м/с. Днем без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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