Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин по-украински ответил в Twitter на критику дизайна салона нового самолета Ту-204-300 "Сергей Королев", который ранее он сам показал в соцсетях, сообщает телеканал "360".

А почему внутри такое убожество? — Noncomfor (@noncomfor) 29 марта 2019 г.

Вообще-то, я гражданин и патриот России. И мне стыдно, что современный салон нашего самолета хуже дешевой иномарки 90-х годов. А вам не стыдно? — Noncomfor (@noncomfor) 29 марта 2019 г.

"А почему внутри такое убожество?" — спросили у Рогозина. "Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов", — ответил Рогозин по-украински. Вскоре он получил ответ. Оказалось, что ему писал гражданин РФ. "Вообще-то, я гражданин и патриот России. И мне стыдно, что современный салон нашего самолета хуже дешевой иномарки 90-х годов. А вам не стыдно?" — написал критик.

Накануне Центр подготовки космонавтов получил самолет Ту-204-300. Его заказали в 2014 году. Лайнер назвали в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева. Воздушное судно оснастили специальными каютами для космонавтов. Вскоре организации передадут и второй самолет, который назвали "Юрий Гагарин".

Оба воздушных судна предназначены для доставки космонавтов и оперативной группы на космодромы Байконур, Восточный и Куру. Кроме того, они понадобятся для эвакуации космонавтов с места посадки. Внутри самолетов располагаются шесть кают, в которых космонавты смогут принять горизонтальное положение и отдохнуть во время полета. На данный момент для этих целей используют самолеты Ту-134, переданные в 2009 году Минобороны.

Особенностью самолета является то, что он может пролететь всю Россию от одной крайней точки до другой без посадок. Телеканал "Звезда" показал в эфире первые кадры посадки самолета Ту-204-300.