Метро Красноярска за 65 млрд рублей может построить китайская компания

Власти Красноярского края приступили к переговорам с китайской компанией Poly Changda, в рамках которых обсудят строительство метрополитена в городе, сообщает "Интерфакс".

Первый раунд переговоров прошел 30 марта в рамках Красноярского экономического форума. "Мы готовы в течение двух недель предоставить свои предложения при условии получения исходных данных", — отметил представитель Poly Changda Ли Гэньсин.

Отмечается, что ведущий специалист КНР в области строительства метро Ли Вэньбо уже подготовил ряд предложений, при реализации которых затраты станут меньше по сравнению с разработанным ранее проектом строительства. В частности, он считает нужным сократить глубину залегания станции "Проспект Мира" и запустить беспилотные поезда. Кроме того, он посоветовал заменить на одном из перегонов подземное строительство на возведение эстакады.

Китайскую Poly Group предлагают выбрать не случайно. Эта компания имеет большой опыт в гражданском и дорожном строительстве. Компания работала в Китае, Узбекистане, Камбодже, Шри Ланке и Демократической республике Конго. Также организация достаточно крупная, поэтому ей не нужно привлекать банковские кредиты.

Как пишет РБК со ссылкой на губернатора Красноярского края Александра Усса, стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части — около 65 млрд рублей.

В 2015-2017 годах на строительство Красноярского метрополитена из бюджета выделили 228 миллиона рублей. Такую же сумму в 2018 году власти предоставили и на 2019-2021 годы. Эти деньги должны были потратить на строительство первой линии "подземки". Однако этого не случилось, поэтому потом их решили направить на консервацию уже проложенных путей. Тогда говорили о заморозке строительства метро на ближайшие три года. Позже появилась информация, что к строительству метро приступят после Универсиады, которая прошла в марте 2019 года. Сам проект строительства метрополитена в Красноярске обсуждался еще с 1960-х годов, однако в 1989 году все работы были свернуты. В 1990-е годы работа над постройкой метро была возобновлена, до середины 2008 года было проложено около 3 км тоннелей. В 2011 году было решено законсервировать проект.