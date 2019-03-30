Губернатор Кузбасса похвалил совладельца сгоревшей "Зимней вишни"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на Красноярском экономическом форуме заявил, что совладелец сгоревшего кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Денис Штенгелов является крупнейшим инвестором Кузбасса, пишет РБК.

За прошедший год состояние совладельца "Зимней вишни" Дениса Штенгелова, по версии Forbes, выросло до $650 млн. Сам о себе предприниматель ранее сообщал, что его основные активы — это "КДВ Групп" и розничная сеть "Ярче!", где он владеет пакетом, близким к контрольному. В структуре холдинга работает более десятка предприятий в нескольких городах России. Они производят 700 различных наименований продуктов, используя 40 торговых марок. Холдинг по итогам 2018 года входит в тройку лидеров российского рынка кондитерских изделий.

"Это вообще один из самых больших инвесторов. Он очень, очень много инвестирует и в Кузбасс, и в социальную сферу", — сказал Цивилев, говоря о Штенгелове.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, возгорание возникло на последнем этаже здания, где находились кинозалы. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети. По результатам проверки правоохранительные органы возбудили три уголовных дела, всего к ответственности привлекли 15 человек. Им вменяют дачу и получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями и нарушение правил пожарной безопасности.

В середине марта в Польше задержали Вячеслава Вишневского, бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината, владеющего "Зимней вишней". В ноябре прошлого года суд заочно арестовал предпринимателя, следствие считает, что Вишневский дал взятки на 7 млн рублей лицам, ответственным за прием работ. Генпрокуратура направила запрос в Польшу о выдаче Вишневского. После сообщалось, что бизнесмена временно арестовали для дальнейшей экстрадиции.

Спустя год после трагедии под стражей находятся несколько менеджеров дочерней компании "КДВ Групп" — Кемеровского кондитерского комбината (ККК), управлявшего "Зимней вишней". Самого Штенгелова правоохранительные органы среди вероятных фигурантов расследования за это время не называли. Хотя глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже через день после пожара докладывал Владимиру Путину, что ККК "был в нарушение установленного порядка преобразован в ООО "Зимняя вишня", торговый центр". "Главным спонсором и соучредителем" компании с долей 78% председатель СК тогда назвал Штенгелова. Он также уточнял, что бизнесмен "живет в основном в Австралии". Спустя еще несколько дней после трагедии предпринимателя упомянул в видеообращении и Аман Тулеев, на тот момент губернатор Кузбасса, напоминает Forbes. Глава региона тогда рассказал, что обратился к Путину с просьбой воспрепятствовать отъезду из России виновных в пожаре. "Он сидит до сих пор, собственник, в Австралии. Я не дотянусь до этой Австралии", — говорил Тулеев.