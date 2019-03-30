Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Правительство России поручило министерствам провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо, сообщается на сайте кабмина.

Провести мониторинг цен должны ФАС, Минтранс, Минфин и Минэнерго. Срок выполнения задачи — до 26 апреля. При необходимости ведомства также должны подготовить предложения, как сдержать рост цен авиатоплива и не допустить повторения ситуации в дальнейшем. Руководить работой поручили вице-премьерам Максиму Акимову и Дмитрию Козаку.

Ранее сообщалось, что темпы роста цен на авиабилеты за два месяца в 2019 году оказались втрое выше, чем за весь 2018 год. Это произошло по причине роста на 30% стоимости горюче-смазочных материалов и увеличения расходов в аэропортах на каждый вылет. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо российским властям.

Минтранс предложил увеличить компенсации авиакомпаниям. Глава министерства Евгений Дитрих ранее отмечал, что способ их предоставления найдут не позже марта 2019 года. 19 марта министерство предложило обнулить ставку НДС на внутренние авиарейсы. Предполагается, что это улучшит финансово-экономическое состояние авиакомпаний.