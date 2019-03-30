Семейство соколов-сапсанов вернулось на привычное место обитания — шпиль здания МИД России на Смоленской-Сенной площади в Москве, сообщило министерство в своем Facebook.

Отмечается, что птицы покидали насиженное место на время реконструкции здания. "На шпиль здания МИД на Смоленской площади вернулось семейство соколов-сапсанов, обитавшее там еще до реконструкции. По завершению ремонтных работ на верхней секции высотки инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо с мелким щебнем, чтобы создать максимально удобные условия обитания для птиц", — говорится в сообщении ведомства.

"Если появятся птенцы, то можно будет туда подняться и окольцевать их. Это может произойти приблизительно через месяц", - рассказал руководитель научно-методического центра "Биоразнообразие" "ВНИИ Экология" Александр Сорокин.

"По согласованию с Министром С.В. Лавровым и его службами, поставили туда гнездовой бокс", — добавил Сорокин.

Сапсаны занесены в Красную книгу России. За обитателями высотки присматривают специалисты из ФГБУ "ВНИИ Экология".