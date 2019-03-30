Сегодня, 30 марта, день памяти известного актера, писателя, народного артиста РФ Валерия Золотухина. Нашего земляка не стало шесть лет назад.

Зрители помнят и любят Валерия Золотухина за его яркие роли в фильмах и спектаклях.

Наибольшую известность Золотухину принесли роли в таких фильмах, как "Бумбараш", "Хозяин тайги", "Ночной дозор". Одним из последних фильмов, где сыграл Золотухин, стал "Вий".

Несмотря на свою высокую занятость, артист часто приезжал в Алтайский край и в родное село – Быстрый Исток. Помогал ребятам, которые решили связать свою жизнь с театром, проводил занятия со студентами Алтайской государственной академии культуры и искусств. Под его началом в Молодежном театре Алтая осуществили ряд крупных театральных проектов. Золотухин много гастролировал по Алтайскому краю.

С 2003 года стал художественным руководителем Государственного молодежного театра Алтая, который после смерти актера стал носить его имя. Валерий Золотухин находил время и для того, чтобы играть в спектаклях МТА. Его последней ролью в этом театре стала роль судьи в спектакле режиссера Дмитрия Егорова "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Володина. И это была его последняя премьерная роль. В спектакле он вышел на сцену вместе со своими учениками – выпускниками первого совместного набора театра и Алтайской государственной академии культуры и искусств и студентами второго набора, куратором курсов которых он являлся. В архиве Amic.ru оказались фотографии с главной репетиции этого спектакля. Их мы сегодня и публикуем.

Добавим, сегодня, 30 марта 2019 года в Молодежном театре Алтая состоится День памяти Валерия Золотухина. Зрителям покажут спектакль "Храни тебя Бог!" по произведениям артиста. (Возрастная категория 12+, – прим. редакции.)

"Этот спектакль – дань нашего уважения народному артисту, с которым мы выходили на одну сцену; художественному руководителю театра, который на протяжении десяти лет опекал и заботился о Молодежном театре Алтая. Это память о человеке, имя которого сейчас, после его ухода, носит наш театр", – говорит автор идеи и режиссер спектакля Анатолий Кошкарев.

Валерий Золотухин, прощаясь с человеком, всегда говорил: "Храни тебя Бог". Так же он подписывал и свои книги. Так же сейчас называется спектакль, посвященный памяти актера.

Начало спектакля в 18:30. В нем участвуют заслуженный артист России Валерий Лагутин, Александр Чумаков, Игорь Бочериков, Ирина Клишевич, Александр Савин и Анатолий Новокрещенных.