Фонд социального страхования в Алтайском крае сообщает о сокращении количества работников, получающих "черную" зарплату, информация о которых поступила в региональное отделение Фонда из Государственной инспекции труда.

"В минувшем году специалисты ФСС проверили 12 страхователей, у которых были выявлены неоформленные трудовые отношения с 16 работниками. Годом ранее нарушителей было 32, а пострадавших от их действий работников – 311", – сообщили в пресс-службе ФСС.

Также в фонде сообщают о снижении количества предприятий, где средняя зарплата ниже уровня, установленного Региональным соглашением о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае. В 2018 году в Минтрудсоцзащиты региона были направлены сведения в отношении 303 таких страхователей-работодателей, в 2017 году их было 315. В подобных случаях региональное отделение Фонда инициирует камеральную проверку с истребованием документов, подтверждающих факты официального трудоустройства гражданина и выплаты ему заработной платы в определенном размере.

Однако выросло количество работодателей, подменяющих трудовые договоры гражданско-правовыми (ГПД). В ходе проверок в 2017 году ревизоры ФСС выявили 138 таких случаев, в 2018 году их количество выросло до 142.

"В соответствии со статьей 15 Трудового кодекса РФ заключение ГПД, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. За нарушение данного требования для работодателя предусмотрена административная ответственность", – напоминает управляющий Алтайским региональным отделением ФСС РФ Татьяна Петрова.