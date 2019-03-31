Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 178 квадратных метров продают в центре Барнаула за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Элитное жилье находится в кирпичном доме с закрытой и охраняемой территорией на улице Профинтерна.

"Высокие потолки – 3,05 метра придают комнатам дополнительный объем. Просторные лоджии утеплены и используются как полезные площади. В квартире сделана качественная отделка. Все в отличном состоянии. Различные виды светового решения. Кондиционер. Аквариум с наполнением и большими рыбками. Очень интересное решение индивидуальной душевой в спальной зоне", – отмечает автор объявления.

Также имеется большая ванная с гидромассажем, зона для занятий спортом с тренажерами.



