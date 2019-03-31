ГУ МЧС России на основании данных Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составило прогноз погоды на начало апреля.

Средняя температура воздуха в период до 4 апреля прогнозируется на уровне от +1˚С до +10˚С. Днем воздух будет прогреваться от +7˚С до +12˚С, а вот ночью столбик термометра может опускаться от -2˚С до +4˚С.

Небольшие осадки прогнозируются 2 апреля, а на следующий день существенное усиление ветра. Его скорость может достигать от 15 до 18 м/с.

Могут возникать аварийные ситуации из-за гололеда на дорогах.

Из-за активного снеготаяния прогнозируются подтопления низменных участков местности.

Наивысший риск существует в Алтайском, Змеиногорском, Красногорском, Краснощековском, Солонешенском, Чарышском и Шипуновском районах.