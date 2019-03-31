В Госдуме одобрили флешмоб российских преподавателей, которые в поддержку Татьяны Кувшинниковой стали выкладывать в соцсети фотографии в купальниках, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

В частности, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила одобрение действий учителей, которые проявили солидарность к своей коллеге.

"Я считаю, что они правильно делают, – прокомментировала депутат. – Надо бороться за своих коллег".

При этом она негативно отнеслась к травле, которой подвергли педагога за ее частную жизнь.

"Я видела в интернете учительницу в купальнике – вполне приличный снимок, – выразила мнение Драпеко. – У нее хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного".

Напомним, преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова является членом Федерации зимнего плавания и занимается моржеванием в клубе "Белые медведи".

Имеет много наград. Ранее она сделала фото на озере Пионерское в поддержку зимней Универсиады в Красноярске.

После публикации в социальной сети фотографии в купальнике некоторые родители возмутились "непедагогичным", по их мнению, снимком.

На фоне поднявшейся из-за этого шумихи педагог не смогла спокойно работать и уволилась из школы. В дальнейшем она планирует обучать учителей ведению социальных сетей.