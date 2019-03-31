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АКЗС может снять запрет на продажу алкоголя после 21:00

, ИА "Амител"
Депутаты объясняют такое решение "засильем" псевдобаров
Депутаты могут продлить разрешенное время продажи спиртного до 23:00 / Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Депутаты могут продлить разрешенное время продажи спиртного до 23:00 / Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев рассказал о подготовке законопроекта об отмене в Алтайском крае запрета на продажу алкоголя после 21:00, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По его словам, соответствующая инициатива продиктована изменениями в федеральном законодательстве, которые "свели на нет" борьбу алтайских законодателей с "псевдобарами".

В результате недобросовестные продавцы алкоголя получают повышенную выручку за счет того, что в это время законопослушные торговые точки не продают спиртное, уверены авторы готовящихся поправок в законодательство.

"От участников рабочей группы поступило предложение убрать искусственный ажиотаж после 21:00 вокруг псевдобаров, продлив время цивилизованной продажи алкоголя в магазинах до 23:00", – объявил Лунев.

Соответствующую инициативу депутаты рассмотрят на одной из ближайших сессий.

Напомним, по принятому в 2012 году закону в крае запрещена розничная продажа алкоголя и спиртосодержащей продукции с 21 до 9 часов по местному времени. Исключение составляет продажа при оказании услуг общественного питания. Иными словами, купить алкоголь можно в ресторанах и барах.

С 1 июля 2016 года закон ужесточили, ограничив розничную продажу алкогольной продукции "на предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам, с 21:00 до 9:00 по местному времени".

Исключения составили только рестораны и кафе, при условии, что в помещении не менее шести столов и не менее 24 посадочных мест, а зал для посетителей будет отделен от зала розничной торговли.

Однако с 31 июля 2017 года федеральный законодатель забрал полномочия по установлению дополнительных ограничений для магазинов и общепита, тем самым отменив ужесточения, вступившие в силу в 2016-м.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

31.03.2019 09:13
Кто они после

А ни эти же персонажи принимали ограничения до 21-00 ???

0  0
31.03.2019 09:59
месный

+ 100 500

0  0
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