Институт ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук ведет разработку электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика, сообщает пресс-служба учреждения.

Воплощение проекта может изменить представление о науке и открыть Новую физику, считают ученые. Этому будет способствовать применение устройства для изучения с-кварков, тау-лептонов и других процессы в соответствующей области энергий на недостижимом для других машин уровне точности.

"Для меня особенно интересны редкие распады тау-лептонов, которые либо запрещены, либо сильно подавлены в существующей теории элементарных частиц – Стандартной модели, — рассказал руководитель СЯФ ОФН РАН, академик, доктор физико-математических наук Валерий Рубаков. — Не исключено, что именно обнаружение этих редких распадов позволит продвинуться за пределы Стандартной модели, открыть, как говорят, Новую физику".

В частности, Супер С-тау фабрика будет осуществлять набор данных в диапазоне энергий от 2 до 6 ГэВ с беспрецедентной светимостью, которая на два порядка выше, чем воспринимает любая другая техника в мире.

В настоящее время ученые заняты разработкой детектора этого сверхмощного электрон-позитронного коллайдера. Результаты этой работы планируется обсудить в октябре 2019 года.