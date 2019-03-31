Власти Барнаула ввели запрет на новые захоронения на территории Новомихайловского кладбища, сообщают "Наши Новости".

Председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула Светлана Фоминых пояснила, что ограничение связано с тем, что плотность могил достигла допустимых пределов.

Кроме того, законодательством предусмотрена санитарно-защитная зона, на которую "заступят" могильные оградки, если не прекратить выделения земельных участков под погребения возле села Новомихайловка.

Однако это не должно огорчать тех, кто желал быть захороненным рядом со своими родственниками. На подзахоронения к уже имеющимся могилам родственников запрет не распространяется.