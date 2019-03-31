Водителей в Алтайском крае призывают быть осторожнее в связи с ухудшением погодных условий 31 марта. В воскресенье в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный ветер и серьезная гололедица.

В этой связи региональная Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой сохранять внимательность при управлении транспортом и неукоснительно соблюдать ПДД.

При выборе скорости нужно учитывать не только ограничения для дороги, но и погодные условия. Также необходимо не сближаться с впереди идущими автомобилями и выполнять маневры только при полной уверенности в их безопасности.

Пешеходам настоятельно рекомендуется на выходить на проезжую часть перед близко идущим транспортом, не убедившись, что тот совершил остановку и пропускает.

Также для безопасности следует выбирать одежду со световозвращающими элементами. При отсутствии тротуара двигаться следует только навстречу движению транспорта и при возможности – по хорошо освещенным участкам.