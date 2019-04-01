Постоянное курение вейпов и электронных сигарет опасно для здоровья, особенно для подростков. И может "помочь" привыканию организма к курению. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) рассказал депутат краевого парламента, известный медик, заведующий кафедрой онкологии Алтайского медуниверситета, заслуженный врач РФ Александр Лазарев.

"Вейп и электронная сигарета – это такое же курение. Да, там меньше токсикантов, чем в сигарете, но в составе есть формальдегид, тяжелые металлы, пропиленгликоль. К тому же при употреблении выделяется много пара, образуются мелкодисперсные частицы, которые очень глубоко проникают в ткань легкого и оседают не на крупных бронхах, а идут дальше. Для здоровья окружающих эти устройства несут даже больше опасности, чем обычные сигареты", – рассказал Александр Лазарев.

Поводом поговорить на эту тему стал законопроект в АКЗС о запрете продажи вейпов и электронных сигарет.

Он добавил, что наполнение этих устройств сегодня законом не регулируется должным образом. Производитель весьма свободен в добавлении различной "начинки" в жидкости для курения. Активным любителям "повейпить" грозят бронхо-легочные заболевания, риск развития рака легкого и другие заболевания.

Часто вейпинг – это первый этап в формировании долгосрочной зависимости от курения, хотя предлагается покупателю как безопасная альтернатива. Электронная сигарета тоже не является способом бросить курить, поскольку никотинозависимые люди не могут перейти на более слабое курение. А подростки и молодые люди используют эти устройства еще и как элемент формирования своего стиля.

Александр Лазарев сообщил, что второе (окончательное) слушание состоится уже в ближайшие месяцы. После вступления закона в силу на территории Алтайского края будет запрещена розничная продажа электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина несовершеннолетним.