Главный специалист-эксперт в отделе выплаты пенсии УПФР в Октябрьском районе Новосибирска осуждена за мошенничество, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Как установлено судом и следствием, с апреля 2014-го по май 2018 года она похитила из бюджета свыше 6,2 млн рублей и потратила их на личные нужды.

Для этого она вносила данные уже умерших пенсионеров в списке людей, которым недоплатили пенсии.

В качестве счетов для компенсации она указывала данные принадлежащих ей банковские карты, но оформленные на различных лиц.

45-летняя обвиняемая признала свою вину и даже начала возмещать причиненный ею ущерб, выплатив 20 тысяч рублей.

За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) женщину приговорили к 2,5 годам колонии. Кроме того, суд обязал ее полностью компенсировать похищенную сумму.