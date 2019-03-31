Мэр Барнаула Сергей Дугин в субботу, 30 марта, осмотрел состояние Нагорного парка и набережной Оби после зимы, сообщают в мэрии.

С учетом суровых климатических условий, он не воспринял как что-то страшное местами отходящую плитку и периодически наблюдаемые следы коррозии.

"Все это поправимо – с установлением положительных температур на металлическое ограждение будет нанесено полимерное покрытие, деформированные участки плитки восстановят и приведут в соответствие", — констатировал градоначальник.

Работники МУП "Горзеленхоз" уже приступили к устранению выявленных повреждений. Кроме того, они убираются в парке: очищают дорожки от наледи и ворошат снег.

Также Дугин отметил отличное состояние прорезиненного покрытия нового спуска на набережную и отсутствие изъянов на его лестничных маршах.

В целом, он остался удовлетворен увиденным, однако поручил привести в порядок опоры фонарей и сидения в зоне амфитеатра.