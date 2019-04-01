Банк ВТБ имеет все необходимые условия для работы с застройщиками и участниками долевого строительства, в соответствии с поправками в 214-ФЗ. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года, рассказал управляющий ВТБ в Алтайском крае Сергей Никулин:

В рамках последних законодательных инициатив мы приступили к работе с ведущими застройщиками Алтайского края еще в 2018 году, открыли первые спецсчета для ведения хозяйственной деятельности строительных компаний. Для тех граждан, кто решил приобрести квартиру в строящемся доме, мы предлагаем открыть в ВТБ, одном из уполномоченных банков, эскроу-счета для осуществления расчетов со строительными компаниями, поскольку в новой системе финансирования строительных объектов все направлено на максимальную прозрачность расчетов между участниками.

Счет эскроу – это специальный счет, на котором банк учитывает и в случае необходимости блокирует денежные средства, полученные от физического лица в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, а также производит полный расчет с застройщиком после исполнения всех условий договора долевого участия.

Эскроу-счет позволяет максимально обезопасить будущего владельца квартиры. Банк берет на себя функцию проверки всех платежей и отслеживания финансового состояния застройщиков, – объяснил Сергей Никулин.

Время для принятия решения у жителей Алтайского края еще есть – по законодательству окончательный переход на эскроу-счета произойдет в июле 2019 года, пояснил руководитель.

Как отметил управляющий банка, ВТБ в прежнем режиме продолжит работу с населением в сфере ипотечного кредитования. Так, в 2018 году в Алтайском крае банк выделил рекордную сумму ипотеки – 8 млрд рублей. Из этой суммы около 1 млрд рублей было предоставлено в рамках программы рефинансирования жилищных кредитов, более 600 семей улучшили свою ипотечную программу за счет перехода в банк ВТБ и снижения ставок.

Мы рассчитываем на то, что объемы ипотечного кредитования будут расти в целом по рынку не менее 17% в год. В планах банка внедрение новых программ по улучшению обслуживания, развитию цифровых каналов за счет введения электронных видов документооборота, регистрации и оценки, – поделился планами Сергей Никулин.