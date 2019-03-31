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Британцы позавидовали россиянам из-за флешмоба #учителятожелюди

, ИА "Амител"
Читатели английских журналов восхитились российскими педагогами
Фото: из соцсети

Фото: из соцсети

Английская пресса продемонстрировала фотографии участников флешмоба #учителятожелюди, что вызвало вал комментариев британцев, сообщает РИА Новости.

Большинство комментаторов даже позавидовало российским школьникам, что у них есть такие прекрасные педагоги.

"Никто из моих учителей не выглядел так хорошо. Проклятье", — не скрывал сожаления один из читателей.

"Если бы в мое время учителя были такими, я бы никогда так много не прогуливал", — вторил ему другой.

При этом многие комментаторы выразили желание поучиться в России, хоть уже и возраст далеко не школьный и даже не студенческий.

Напомним, что флешмоб учителей в купальниках возник в связи с увольнением алтайской учительницы Татьяны Кувшинниковой, на которую пожаловалась мать одного из ее учеников.

Женщина всего лишь разместила в социальной сети фотографию в купальнике, но и этого хватило, чтобы поднялась шумиха. Не выдержав такого отношения, педагог уволилась.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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