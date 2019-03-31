Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал в эфире телеканала "Россия 24" о внедрении "умных" счетчиков газа, сообщает РИА Новости.

По его словам, правительство временно отказалось от реализации этой идеи из-за ее дороговизны.

Однако власти могут еще вернуться к этому вопросу, но только тогда, когда цена вопроса значительно снизится и не ляжет тяжким бременем на потребителей или госбюджет.

Ранее эксперты посчитали, что установка счетчиков составит 11-15 тысяч рублей за штуку. В масштабах страны новшество может обойтись населению почти в 385 миллиардов рублей.

Интеллектуальная система учета газа включает в себя установленные в квартирах "умные" счетчики и приборы для обработки данных в абонентских службах поставщиков газа.

При помощи первых осуществляется дистанционная передача сведений в газоснабжающие компании, вторые – их принимают.